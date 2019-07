Palmeiras acerta empréstimo de Guerra ao Bahia

Depois de renovar contrato com o Palmeiras até o fim de 2020, o meia Alejandro Guerra foi anunciado por empréstimo no Bahia nesta sexta-feira. O acordo terá validade até o final de 2019, e o jogador será novamente comandado por Roger Machado.

Guerra ganhou grande destaque depois de se destacar pelo Atlético Nacional, campeão da Libertadores 2016. Naquele ano, o jogador foi eleito o melhor jogador da competição e chegou como reforço de peso ao Palmeiras na temporada seguinte. Com o apoio da patrocinadora Crefisa, o Verdão desembolsou cerca de R$ 11,7 milhões, na época, para contar com o meia.

2017 foi o ano em que Guerra teve mais oportunidades. Naquela temporada, o meia atuou em 38 partidas e marcou sete gols. No ano seguinte, o venezuelano entrou em campo 24 vezes, mas só anotou um gol. Na atual temporada, as chances diminuíram drasticamente e o jogador não atuou em sequer uma partida.

Aos 33 anos, Guerra chega ao Bahia e reencontra o técnico Roger Machado. Ambos trabalharam juntos em 2018 no Palmeiras. Quando regularizado, o meia já fica à disposição do comandante para o duelo da Copa do Brasil, contra o Grêmio, na próxima quarta-feira.