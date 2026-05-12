Luciano Juba celebra nome na pré-lista da Seleção e projeta reação do Bahia na Copa do Brasil

O Bahia entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Remo, às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão, pela partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil. O lateral Luciano Juba, que está na pré-lista da Seleção Brasileira, projetou o confronto e admitiu a queda de rendimento da equipe.

"É óbvio que não queria estar vivendo esse momento. Mas, para mudarmos isso, somente com o trabalho. Se chegarmos tristes, fazendo tudo de qualquer jeito, sem nos entregar diariamente, não vamos conseguir reverter. Temos que nos manter firmes e seguir trabalhando", disse.

O Bahia atravessa uma sequência de cinco jogos sem vitória, incluindo a derrota por 3 a 1 para o Remo no jogo de ida, disputado na Arena Fonte Nova. Vivendo o pior momento da temporada sob o comando de Rogério Ceni, a equipe baiana chega pressionada e terá o desafio de reverter um placar de dois gols de diferença para garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

"O jogo não vai ser fácil. A gente viu o que enfrentou lá na última vez e aqui em casa. Com certeza, o professor Rogério nos preparou da melhor maneira e está fazendo tudo que pode para que a gente dê o melhor. Seguir acreditando e, se Deus quiser, conseguir a classificação", completou.

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Durante a coletiva no CT Evaristo de Macedo, Juba também comentou sobre estar na pré-lista de Ancelotti e a possibilidade de disputar uma Copa do Mundo.

"Fico muito feliz pelo que venho vivendo individualmente, pelo que venho fazendo para ajudar a equipe. Chegar a esse ponto de ser cogitado para a Copa do Mundo é muito importante na carreira do jogador, estar concorrendo com grandes nomes. A gente sabe da qualidade dos jogadores que nossa Seleção tem, os nomes cogitados. Então, só de você estar no meio desses jogadores, é muito importante para a carreira. Tenho que dar o meu máximo aqui para estar indo para a Seleção mais uma vez", finalizou.

Juba chegou ao Bahia em 2023 após marcar 13 gols e dar 11 assistências pelo Sport. Em novembro de 2025, foi convocado pela Seleção Brasileira para os amistosos contra Senegal e Tunísia. Atualmente, o camisa 46 é o artilheiro do Tricolor de Aço no Brasileirão, com sete gols marcados. Ele é o único defensor da história do clube a alcançar tal marca em uma edição da competição nacional.

Ficha técnica

Remo x Bahia

Competição: Copa do Brasil - 5ª Fase (Volta)

Local: Mangueirão, Belém

Data: 13 de maio de 2026 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)