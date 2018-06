Lateral direito João Pedro deve ser anunciado como reforço do Porto

Emprestado pelo Palmeiras ao Bahia nesta temporada, o lateral direito João Pedro deve mudar de ares em breve. Aos 21 anos de idade, o jogador formado nas categorias de base do clube alviverde está perto de oficializar sua transferência ao Porto, de Portugal.

De acordo com informação publicada pelo jornal Record, João Pedro desembarcou em Portugal nesta terça-feira. Após passar pelos exames médicos de rotina para ser contratado, o jovem lateral direito brasileiro enfim poderá assinar seu vínculo com o clube europeu.

O Palmeiras chegou a pensar em aproveitar João Pedro em 2018, mas mudou de ideia após conseguir o empréstimo do experiente lateral direito Marcos Rocha, que estava no Atlético-MG. Com contrato até o final de 2020, o jovem estava cedido ao Bahia até dezembro.

Com passagem por Seleções de base, João Pedro participou do dramático Campeonato Brasileiro 2014 pelo Palmeiras. Aos 21 anos, ele tem no currículo os títulos da Copa do Brasil 2015 e do Campeonato Brasileiro 2016. Pela Chapecoense, ganhou ainda o Campeonato Catarinense 2017.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com