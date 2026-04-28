Grupo City estuda levar joia do Bahia para a Europa

O Grupo City, que administra o Bahia, pode levar a jovem promessa Dell para a Europa. Considerado uma das maiores promessas brasileiras, o atacante de 17 anos poderia ser emprestado para Girona, Troyes ou Lommel SK, de acordo com o jornal espanhol As.

A ideia é dar espaço para Dell na Europa para que, consequentemente, ele consiga figurar no elenco do Manchester City. O jornal afirma que um empréstimo para o Girona parece improvável, devido à grande concorrência. Uma transferência para clubes menores do conglomerado, como o francês Troyes ou o belga Lommel SK, é considerada mais provável, mas depende do acesso e da permanência dessas equipes nas divisões de elite.

O atacante sergipano já figurou em uma lista dos jogadores mais promissores do futebol mundial nascidos após 2008, ao lado de nomes como Haaland, Estêvão e Endrick em edições anteriores. Além disso, Dell tem feito uma boa temporada no Bahia. Foram quatro gols em nove jogos no Campeonato Baiano.

Conhecido como "Haaland do sertão", Dell renovou seu contrato até 2028 e tem uma multa rescisória de 100 milhões de euros, aproximadamente R$ 600 milhões. Ele também já coleciona convocações para a Seleção Brasileira de base e título do Sul-Americano Sub-17, disputado em abril de 2025.

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