Gilberto celebra boa fase e projeta duelo contra o Palmeiras

Gilberto foi contratado pelo Bahia no começo de junho, pouco antes da parada da Copa do Mundo. À princípio não foi escalado na equipe titular, mas isso não foi problema para o centroavante, que esperou sua chance, agarrando-a em grande estilo.

Desde que o atacante desembarcou em Salvador, o Esquadrão de Aço não sabe o que é deixar o campo com uma derrota. Dos oito jogos nesse período, Gilberto participou de sete e marcou cinco gols. Os tentos anotados pelo ex-São Paulo, aliás, foram de suma importância para o time de Enderson Moreira deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

“Fico feliz em poder ajudar. Quando cheguei ao Bahia, a minha intenção era ajudar de todas as maneiras. Estou sendo grato, feliz, por aquilo que está acontecendo. Não esperava conseguir algo importante tão rápido, que é chegar em um clube e fazer diversos gols em pouco tempo. Mas acho que o mérito todo está no grupo. O que o grupo vem fazendo, o torcedor está gostando demais”, disse o atleta em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

O jogador ainda ressaltou o bom relacionamento com os responsáveis por abastecê-lo no ataque: Vinícius, Zé Rafael e Edigar Junio. “Nós temos um entrosamento, porque a gente conversa bastante. No jogo, a gente vê onde pode sobressair, se comunica, fala, a gente tenta consertar algumas coisas para que possamos sempre dar assistência ou marcar. Isso é importante para quem está jogando no setor”, comentou.

Por fim, Gilberto projeto o duelo desta quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), quando o Esquadrão de Aço visita o Palmeiras, pela segunda partida das quartas de final da Copa do Brasil. A ida, na Fonte Nova, terminou sem gols.

“Jogo de futebol é simples. A gente tem totais condições de surpreender, respeitando sempre qualquer equipe que a gente for jogar. A gente preza isso, respeitar a outras equipes, mas a gente tem que fazer o nosso trabalho. Não vai ser diferente no jogo de quinta”, finalizou.