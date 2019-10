Douglas lamenta derrota para o Fluminense e diz: “Temos que nos cobrar”

Após a derrota para o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, o goleiro Douglas Friedrich, do Bahia, lamentou o resultado negativo, que fez a equipe nordestina chegar ao terceiro jogo seguido sem vitória. Na saída do gramado, o arqueiro apontou a falta de concentração como o motivo principal do revés.

“Eu acredito que temos um grupo bem maduro, que disputou várias partidas neste ano. Temos que entender o que nos trouxe até aqui: um time muito concentrado desde o início, muito comprometido. Hoje, entendo que entramos com um nível de concentração menor. O reflexo foram os erros que tivemos, o primeiro tempo ruim, os gols que perdemos e as oportunidades que proporcionamos para o Fluminense. Aí se definiu o jogo de uma forma muito difícil para nós”, declarou o jogador em entrevista ao canal Premiere.

Douglas ainda afirmou que o elenco deve se atentar para que as falhas não atrapalhem as pretensões do clube na competição. “Temos que nos cobrar internamente para que esses pontos não aconteçam mais. Se quisermos nos manter em uma boa colocação no campeonato, precisamos ter uma regularidade dentro e fora”, completou.

Com o resultado, o Bahia ocupa a oitava colocação com 38 pontos conquistados. Pela próxima rodada, o time comandado por Roger Machado entra em campo na quarta-feira (16), às 19h15 (de Brasília), quando visita o Grêmio, na Arena, em Porto Alegre (RS).