Corinthians paga R$ 6 milhões e cede Douglas para ter Capixaba

O Corinthians já tem um novo lateral esquerdo. Nesta quarta-feira, um dia após Juninho Capixaba se antecipar ao desfecho da negociação e anunciar a sua despedida do Bahia, o clube paulista acertou a contratação do jogador por R$ 6 milhões e a cessão do goleiro Douglas, que estava emprestado ao Avaí. O Alvinegro manterá 40% dos direitos do arqueiro, cedendo 30% aos baianos. Capivariano, com 20%, e Bragantino, com 10%, são outros envolvidos na divisão.

Com apenas 20 anos, Juninho Capixaba chegará ao Corinthians com a missão ser um dos potenciais substitutos de Guilherme Arana, destaque na conquista do último Campeonato Brasileiro e recentemente vendido ao Sevilla, da Espanha. O clube adquiriu 70% dos direitos econômicos do atleta que estava no Bahia, agora dono de 30%.

O reforço de Capixaba praticamente inviabiliza a aquisição do também lateral esquerdo Danilo Avelar. O jogador que pertence ao Torino, da Itália, e está emprestado ao Amiens, da França, tem 28 anos e era considerado mais experiente para a disputa da Copa Libertadores da América, mas seria um quarto nome para o setor, algo visto como desnecessário.

Dessa forma, os laterais esquerdos à disposição do técnico Fábio Carille são o prata da casa Guilherme Romão, que retornou de empréstimo para o Oeste, e Moisés, visto como dispensável após o mau rendimento em 2017. O volante Marciel, que atuava improvisado na função, defenderá a Ponte Preta até o final do ano.

Cautela

Apesar de já ter encaminhado a contratação de Capixaba, o Corinthians segue cauteloso. A intenção é não gerar novo mal-estar com o Bahia, que não gostou do anúncio feito pelo atleta no dia anterior, e evitar qualquer frustração antes da assinatura do contrato.

“A gente sempre é muito cauteloso ao confirmar uma contratação. O atleta chega, faz exames, e existem questões burocráticas. Então, só anunciamos quando assinamos contrato mesmo”, comentou o gerente de futebol Alessandro.