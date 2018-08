Bellintani admite propostas por Zé Rafael, mas nega venda ao Palmeiras

Em entrevista ao programa de rádio do próprio Bahia, Guilherme Bellintani, presidente do clube, falou sobre as conversas de Zé Rafael com o Palmeiras, time que adquiriu o direito de igualar a proposta de qualquer clube pelo meio-campista. O cartola admitiu as propostas pelo jogador, mas negou que tenha vendido o atleta para o Verdão. Inclusive, revelou que nenhuma oferta chegou aos 4 milhões de euros (por volta de R$ 18 milhões), quantia pedida pelo Tricolor Baiano para negociar o atleta.

“Zé Rafael não está vendido. As propostas existem desde que cheguei, variando de valores e de clubes. Nenhuma proposta sequer chegou próxima aos 4 milhões de euros. Só para ser bem objetivo: não tivemos proposta nem que alcançou esse valor. Desde o começo, conversamos com o Zé (Rafael), que é profissional, já teve proposta para ganhar quase três vezes mais do que recebe no Bahia, e ele nunca chegou para dizer que queria sair”, declarou.

“Falamos para ele que (a proposta) tinha que ser boa para ele e para nós, o clube. Precisamos chegar em um patamar que esteja razoável para o clube e para o jogador. Para o jogador, eu diria que já chegou, mas não chegou para o clube. Estamos abertos ao mercado, não só para comprar, mas também para vender. O que dissemos (ao jogador) foi que ele estaria com a gente até o fim de 2018, e ele entendeu”, completou.

“Na hora certa, no momento esportivo adequado, se atingir um valor econômico razoável, que honra o patrimônio que a gente tem, nós avaliaremos. Mas posso dizer que, nesse momento, o Zé não está vendido, e não tem nenhuma proposta fechada que nos agrade”, finalizou.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O mandatário ainda disse que quem dita o valor de um jogador é o mercado. Para elucidar o pensamento, Bellintani citou Anderson Talisca, a maior venda da história do futebol nordestino. O meia deixou o Bahia para jogar no Benfica, em 2014, pelo mesmo valor que o clube pede por Zé Rafael.

“Barato e caro, quem determina é o mercado. A maior venda do futebol nordestino, em toda a história, foi Talisca, por 4 milhões de euros. Não estou dizendo que o Zé (Rafael) será vendido por esse valor, mas a gente precisa ter referência. Se conseguirmos valores superiores a isso, vamos avaliar se vamos fazer ou não. Não adianta a gente querer vender o atleta por um preço que o mercado não paga, nem no momento que não seja o melhor para fazer. O atleta que sai do Bahia, ele muito raramente é comprado pelo clube topo de negociação mundial”, analisou.

Em janeiro, o Palmeiras emprestou o meia Allione ao Bahia. Em troca, o Tricolor assumiu o compromisso de consultar o clube paulista antes de uma possível venda de Zé Rafael. Assim, se o Alviverde ao menos igualar a proposta de qualquer concorrente, assegura a contratação do meio-campista de 25 anos.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com