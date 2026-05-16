Bahia x Grêmio pelo Brasileirão: onde assistir, estatísticas, histórico e escalações

Bahia e Grêmio se enfrentam neste domingo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova.

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Onde assistir Bahia x Grêmio ao vivo?

TV: Globo (TV aberta).

Streaming: GeTV (YouTube) e Premiere (pago).

GeTV (YouTube) e Premiere (pago). Tempo real: Gazeta Esportiva

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Como chega o Bahia?

O Bahia enfrenta a pior fase da temporada e uma das piores sob o comando de Rogério Ceni: apenas duas vitórias nos últimos 10 jogos. Na última partida, o tricolor perdeu para o Remo por 2 a 1 e deu adeus à Copa do Brasil na quinta fase da competição.

Para o confronto, Rogério Ceni terá os desfalques de Ramos Mingo, que cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos, Caio Alexandre, Ronaldo, Ruan Pablo e William José, que estão entregues ao departamento médico.

Como chega o Grêmio?

Apesar da fase do Grêmio não ser tão ruim quanto a do Bahia, o Tricolor Gaúcho está na zona de rebaixamento, em 17º colocado, com 17 pontos. No último jogo, venceu o Confiança por 3 a 0 e se classificou para as oitavas da Copa do Brasil.

Os desfalques do Grêmio são: Pavón (por acúmulo de cartões), Arthur, Gabriel Grando, João Pedro, Nardoni, Marlon, Villasanti e Roger (lesionados).

Histórico do confronto

As equipes se enfrentaram 63 vezes, com 26 vitórias do Grêmio, 17 do Bahia e 20 empates.

Últimos jogos:

Bahia 4 x 0 Grêmio - Campeonato Brasileiro 2025

Grêmio 1 x 0 Bahia - Campeonato Brasileiro 2025

Grêmio 0 x 2 Bahia - Campeonato Brasileiro 2024

Bahia 1 x 0 Grêmio - Campeonato Brasileiro 2024

Grêmio 1 x 0 Bahia - Campeonato Brasileiro 2023

Estatísticas

Bahia no Brasileirão 2026

14 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 4 derrotas

20 gols marcados

18 gols sofridos

Artilheiros: Luciano Juba, com 7 gols

Grêmio no Brasileirão 2026

14 jogos, 4 vitórias, 5 empates e 6 derrotas

15 gols marcados

17 gols sofridos

Artilheiro: Carlos Vinícius, com 7 gols

Prováveis Escalações

🔵🔴 Bahia: Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Cristian Oliveira, Everaldo e Erick Pulga.

Treinador: Rogério Ceni.

🔵⚫ Grêmio: Weverton; Gustavo Martins, Balbuena, Viery e Caio Paulista; Leonel Pérez e Noriega; Tetê, Gabriel Mec e Amuzu; Carlos Vinícius.

Treinador: Luís Castro.

Arbitragem