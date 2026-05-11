Bahia se reapresenta após derrota e treina com foco na Copa do Brasil

Nesta segunda-feira, o Bahia se reapresentou no CT Evaristo de Macedo após a derrota para o Cruzeiro e mudou o foco para o jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil, contra o Remo. A bola rola para o duelo decisivo na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém (PA).

Os trabalhos começaram ainda nas instalações do CT, com exercícios na academia. Em seguida, os que atuaram por mais de 45 minutos no último compromisso realizaram atividades de recuperação física.

Sob comando do técnico Rogério Ceni e sua comissão técnica, os demais jogadores foram a campo, onde fizeram treino tático contra jovens da base. Por fim, alguns jogadores treinaram finalizações e cobranças de pênaltis.

👥 Dia de treinamento iniciado no CT Evaristo de Macedo. #BBMP pic.twitter.com/PEuIXKFLOP — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) May 11, 2026



Boletim médico

A principal ausência desta manhã de reapresentação foi Willian José. No sábado, o atacante precisou deixar o campo após entrada de Fabrício Bruno na derrota para o Cruzeiro e iniciou tratamento, assim como Caio Alexandre.

O goleiro Ronaldo, que se recupera de uma grave lesão no cotovelo, sofrida no dia 22 de março, fez trabalho na academia. Além deles, Kanu fez treino específico e Ruan Pablo seguiu com o processo de transição física.

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Desafio na Copa do Brasil

O time comandado por Rogério Ceni não terá vida fácil na Copa do Brasil. Depois de perder por 3 a 1 no jogo de ida da quinta fase, na Arena Fonte Nova, precisa vencer por três gols de diferença para evitar a eliminação precoce e avançar direto na competição.