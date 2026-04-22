Bahia lança novo segundo uniforme para a temporada 2026

A Puma e o Bahia anunciaram o lançamento do novo uniforme 'Away' para a temporada 2026. A camisa será estreada nesta quarta‑feira, na Arena Fonte Nova, no duelo contra o Remo, pela Copa do Brasil.

O modelo integra a nova coleção do clube e tem como conceito a relação entre o Bahia e sua torcida, representada pelo mote "Do povo um clamor", verso do hino oficial do clube. A campanha de lançamento destaca o apoio presente em diferentes momentos da história tricolor.

O vídeo promocional do uniforme foi gravado com torcedores do clube e personagens conhecidos das arquibancadas, sem participação de atletas.

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Características do uniforme

A camisa dois apresenta mudanças visuais importantes. Pela primeira vez na parceria com a Puma, o Bahia adota gola polo em seu uniforme. As tradicionais listras verticais também foram redesenhadas: azul e vermelho passam a ter a mesma largura, enquanto o branco aparece em espessura menor.

A paleta inclui um tom de azul mais claro em relação aos modelos anteriores, além da introdução de um segundo tom inédito. Na parte interna da gola, o uniforme traz o número 95, em referência ao aniversário do clube, acompanhado do verso "Do povo um clamor".

Produção e tecnologia

Assim como o uniforme principal, a camisa é confeccionada com 100% poliéster reciclado e conta com tecnologia Drycell, voltada à absorção de umidade durante partidas e treinamentos.

“A nova versão da camisa tricolor representa muito mais do que um novo desenho. Ela dá voz à essência do Bahia, que é a sua torcida. Escolhemos contar essa história a partir dos torcedores porque são eles que sustentam o clube em todos os momentos, nos dias de glória e nos de luta. Esse uniforme é um reflexo da relação viva, intensa e verdadeira entre o Bahia e sua gente. Uma conexão que atravessa gerações e que ecoa por todos os cantos.”, destacou Rafael Soares, o diretor de marketing e negócios do clube.

Valores e venda

O uniforme 'Away' 2026 começa a ser vendido nesta quarta‑feira nos canais oficiais do Bahia e da Puma.