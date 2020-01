Bahia oficializa a contratação de Zeca por empréstimo

O Bahia anunciou mais um reforço para a temporada 2020. Na tarde desta quarta-feira, o clube confirmou a contratação por empréstimo do lateral Zeca, de 25 anos, que estava no Internacional.

O atleta chega à equipe envolvido em uma troca com o também lateral Moisés, que estava no tricolor baiano e foi emprestado ao Colorado até dezembro de 2021 e com 15% de seus direitos econômicos vendidos. Zeca, por sua vez, ficará cedido ao Bahia até o fim deste ano.

Capaz de jogar nas duas laterais, o jogador foi para o time gaúcho após se destacar no Santos, mas não conseguiu repetir o bom desempenho no Inter, atuando em 56 jogos, sem marcar gols.

Este é o quinto reforço do tricolor baiano para a temporada, além do volante Jádson, do meia Daniel e dos atacantes Clayson e Rossi. O clube ainda pretende anunciar o lateral Juninho Capixaba.