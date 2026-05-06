Bahia faz treino tático e intensifica preparação para pegar o Cruzeiro

O elenco do Bahia voltou a treinar no CT Evaristo de Macedo nesta quarta-feira, o segundo dia de atividades com foco no confronto diante do Cruzeiro, marcado para as 21h (de Brasília) deste sábado, na Arena Fonte Nova.

Como foi o treino

Após exercícios na academia, os jogadores seguiram para o campo para um trabalho de enfrentamento com foco em força, construção e saída de bola. Em seguida, o técnico Rogério Ceni promoveu um treino tático em confronto de 11 contra 11.

🇱🇺 Trabalho tático movimentou elenco de olho no Cruzeiro. Leia mais ➡️ https://t.co/nWydDa7LuY #BBMP pic.twitter.com/nHtXf0cg9n — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) May 6, 2026

Desfalques

Para o confronto, o Bahia tem três desfalques certos. Ruan Pablo está em processo de transição física, mas ainda não deve estar disponível para este sábado, assim como Ronaldo e Caio Alexandre, que seguem entregues ao departamento médico.

Situação na tabela

O Bahia busca um triunfo sobre o Cruzeiro para voltar ao G5 do Brasileirão. Com 22 pontos, o Tricolor de Aço ocupa a sexta colocação na tabela de classificação e também mira encerrar o curto jejum de três jogos sem vitórias pela competição.

Detalhes do confronto