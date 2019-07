Bahia anuncia chegada de Marllon, emprestado do Corinthians

O Bahia anunciou oficialmente nesta quarta-feira a contratação do zagueiro Marllon. O defensor chega via empréstimo do Corinthians e assinou acerto válido até o fim de 2019.

Contratado pelo Alvinegro após destaque no Campeonato Paulista de 2017 jogando pela Ponte Preta, e no titulo da Série B do Campeonato Brasileiro de 2016 com o Atlético-GO, Marllon não se firmou na equipe de Fábio Carille, fazendo apenas 14 jogos com a camisa corintiana.

✍🏽 Quem tem o aplicativo BBMP já sabia e agora tá aqui também: zagueiro Marllon é mais um reforço tricolor ➡️ https://t.co/Y0fVtJGoA7 #BBMP pic.twitter.com/qgdm6MNhDK — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) July 10, 2019

Em 2019, o defensor entrou em campo 11 vezes pelo Corinthians, sendo seis pelo Campeonato Paulista, duas pelo Campeonato Brasileiro, duas pela Copa do Brasil e uma pela Copa Sul-Americana.

Como já jogou na Copa do Brasil, o defensor não estará disponível para Roger Machado nos confrontos das quartas de final da competição, contra o Grêmio, nesta quarta-feira em Porto Alegre, e na próxima em Salvador.

Além de Marllon, o Bahia acertou recentemente mais dois empréstimos de jogadores do Palmeiras, o zagueiro Juninho e o meio-campista venezuelano Guerra.