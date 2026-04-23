Bahia é surpreendido em casa e toma três do Remo pela Copa do Brasil

O Bahia foi derrotado pelo Remo por 3 a 1 nesta quarta-feira, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).
Situação do confronto
Com a vitória por 3 a 1, o Remo poderá até perder por um gol de diferença no jogo de volta, em casa, para se classificar às oitavas de final da competição. O segundo confronto acontece no dia 13 de maio (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília), no Estádio do Mangueirão, em Belém (PA).
📋 Resumo do jogo
🔵⚪🔴BAHIA 1 X 3 REMO🔵
🏆 Competição: Copa do Brasil - Quinta fase (ida)
🏟️ Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)
📅 Data: 22 de abril de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: Luciano Juba e Caio Alexandre (Bahia)
🟥 Cartões vermelhos: Nenhum
Gols
- ⚽ Duplexe Tchamba, aos 20' do 1ºT (Remo)
- ⚽ Willian José, aos 23' do 1ºT (Bahia)
- ⚽ Yago Pikachu, aos 16' do 2ºT (Remo)
- ⚽ Alef Manga, aos 50' do 2ºT (Remo)
Arbitragem
- Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
- Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Daniel de Oliveira Alves Pereira (PR)
- VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
🔵⚪🔴Bahia🔴⚪🔵
Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo, Luciano Juba; Caio Alexandre (Erick), Jean Lucas, Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor); Kike Oliveira (Ademir), Erick Pulga (Sanabria) e Willian José (Everaldo)
Técnico: Rogério Ceni
🔵Remo🔵
Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba, Mayk; Zé Ricardo, Zé Welison (Leonel Picco), Yago Pikachu (Jaderson), Patrick, Jajá (Alef Manga); Gabriel Taliari (Diego Hernández)
Técnico: Léo Condé
Como foi o jogo
Logo aos três minutos de jogo, o Bahia teve uma grande oportunidade de marcar com Acevedo, que recebeu de Everton Ribeiro na área e finalizou na trave. Aos 17, Zé Welison cruzou para a área e Duplex Tchamba subiu para cabecear e abrir o placar a favor do Remo. Inicialmente, o lance foi anulado por impedimento, mas, após análise do VAR, o gol foi confirmado aos 20. A resposta do Bahia veio apenas três minutos depois. Everton Ribeiro cobrou escanteio na cabeça de Willian José, que subiu na pequena área para empatar.
Na segunda etapa, aos 27, após saída de jogo errada do Bahia, Yago Pikachu roubou a bola, invadiu a área e sofreu pênalti do goleiro Léo Vieira. O próprio Pikachu foi para a cobrança e colocou os visitantes novamente na frente, aos 29. Na reta final, aos 50, Marcelinho puxou contra-ataque e cruzou para Alef Manga fechar o placar, de cabeça.
Próximos jogos
🔵⚪🔴Bahia🔴⚪🔵
⚔️ Jogo: Bahia x Santos
🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 13
📅 Data: 25 de abril de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)
🔵Remo🔵
⚔️ Jogo: Remo x Cruzeiro
🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 13
📅 Data: 25 de abril de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Banpará Baenão, Belém (PA)