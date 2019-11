Artur e outros dois desfalcam Bahia no duelo contra o Palmeiras

Após a derrota para o Flamengo, no último domingo, o Bahia conheceu seu sexto jogo consecutivo sem vencer pelo Brasileirão. Para continuar sonhando com uma vaga na próxima Libertadores, o Tricolor, que esteve recentemente na zona de classificação para a competição, precisa reencontrar o caminho das vitórias contra o Palmeiras, adversário da 33 rodada.

Não bastasse a difícil missão de enfrentar o vice-líder do Brasileiro, o técnico Roger Machado terá que lidar com ausências importantes para o compromisso marcado para este domingo, às 16 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Ainda vinculados ao Palmeiras, o zagueiro Juninho e o meia Guerra não poderão estar em campo defendendo as cores do Bahia. Além deles, o atacante Artur, que também é jogador do Verdão, está servindo a Seleção Brasileira olímpica e, por conta disso, está confirmado como desfalque.

Com 43 pontos somados, a equipe baiana está apenas seis pontos atrás do Internacional, último na zona de classificação para a Liberta. Depois do confronto deste domingo, Roger Machado terá mais uma semana livre antes de enfrentar o Goiás, concorrente direto por uma vaga na competição continental.

