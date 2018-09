Após derrota, capitão do Bahia critica postura da arbitragem

O Bahia enfrentou o São Paulo pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro e saiu do Morumbi sem somar nenhum ponto a mais no principal torneio nacional. Após a derrota por 1 a 0, o zagueiro Lucas Fonseca, capitão do Bahia no jogo deste sábado, criticou a atuação do trio de arbitragem e afirmou que a postura do juiz atrapalhou o ritmo da partida.

“O São Paulo ficou a semana inteira reclamando da arbitragem e acho que isso teve influência no jogo de hoje. A gente sabia do retrospecto desse árbitro, de todas as confusões que ele já aprontou, e hoje a maneira como ele apitou chegou a ser desrespeitoso com a gente em alguns momentos”, ressaltou o defensor do time baiano.

O gol da partida foi marcado pelo atacante Diego Souza, que aproveitou bela jogada de Nenê para mandar a bola nas redes aos 14 minutos do segundo tempo. Apesar do gol ter saído apenas na segunda etapa, o zagueiro acredita que a postura do árbitro foi parcial desde os primeiros minutos do jogo.

“O que o bandeira fez dentro de campo aqui…não vou nem falar porque não quero ser julgado e nunca se sabe o que pode acontecer. No primeiro lance do jogo, foram quatro jogadores do São Paulo em cima do árbitro e ele deu um passe para trás. Quando três de nós foram pra cima dele, ele já deu o cartão amarelo pra um jogador nosso. É difícil, é o que eu falo pro pessoal, a gente tem que esta preparado e as vezes o árbitro não estava preparado para esse jogo”, afirmou Lucas Fonseca.

Agora, a equipe do Bahia foca suas atenções para o jogo do próximo fim de semana, quando enfrenta o Palmeiras na Arena Fone Nova. Além da importância do jogo para somar no Campeonato Brasileiro, a partida é fundamental para que o elenco esteja ainda mais confiante para a partida do dia 20, quando encara o Botafogo na ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.