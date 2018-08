Após assegurar vitória do Bahia, Gilberto celebra boa média de gols

O centroavante Gilberto voltou a ser decisivo para o Bahia. Neste sábado, na Arena Fonte Nova, ele anotou o gol isolado da vitória por 1 a 0 sobre o América-MG, fundamental na luta para fugir da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

“Cinco jogos no Brasileiro, quatro gols”, celebrou Gilberto, antes de valorizar o conjunto do Bahia. “Fico feliz pra caramba. Não pelo gol, mas pela entrega do time. O nosso grupo está de parabéns. Falo sempre e fica até repetitivo, mas o que fizemos hoje mostra o quanto de vontade temos para sair com os triunfos. Fomos coroados com o resultado”, acrescentou.

Gilberto, no entanto, não ficou em campo durante toda a partida contra o América-MG. Foi substituído aos 25 minutos do segundo tempo, quando cedeu espaço a Élber por precaução.

“Subi para cabecear a bola e caí primeiro do que o Paulão. Quando ele desceu, veio com o pé em cima do meu calcanhar de Aquiles. Acabei com câimbras e preferi me poupar um pouco mais, porque já estava no limite”, explicou o goleador.