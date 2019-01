Geninho reclama de arbitragem e diz que Betinho merecia soco na cara

Geninho não poupou críticas ao árbitro Rodrigo D’Alonso Ferreira, que apitou, neste domingo, a derrota do Avaí no clássico contra o Figueirense por 1 a 0, no Orlando Scarpelli, pelo Campeonato Catarinense. O Leão da Ilha teria sido prejudicado com a não marcação de dois pênaltis, além de uma entrada de violenta de Betinho, que por pouco não acertou Caio no fim do jogo e também virou alvo do técnico.

“É um árbitro que tem apitado Série A e na minha opinião foi muito ruim, uma das piores que eu vi ultimamente. Tivemos um lance que, se o Betinho pega o jogador, ele provavelmente andaria de cadeira de rodas o resto da vida”, apontou o treinador, que endureceu ainda mais as críticas ao atleta do Figueirense. “Uma irresponsabilidade muito grande de um jogador de futebol com o companheiro. Isso não é atitude de um profissional que tem caráter. Ele corria o risco de um colega dar um soco na cara dele e seria muito bem dado. Ele merecia pela atitude que teve”, completou.

O Avaí Futebol Clube repudia dois lances capitais ignorados pela arbitragem na partida de ontem.

Avaliem! pic.twitter.com/RkGV7LQTEF — Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) 28 de janeiro de 2019

Apesar dos problemas envolvendo a arbitragem, Geninho reconheceu que o Avaí deixou a desejar neste final de semana. Segundo ele, o placar não deve ser contestado.

“Não fizemos um grande jogo. Tivemos alguns erros, que não são normais. É início de temporada. A derrota sempre mostra mais coisas para corrigir do que a vitória. A vitória às vezes apaga um pouco. Na derrota fica mais evidente. Erramos em vários setores, alguns jogadores não tiveram uma boa produção. Temos agora um novo jogo na quarta, vamos tentar arrumar. Em termos de trabalho, o tempo é pouco, mas tem que tentar corrigir para a gente melhorar”, finalizou.

O Leão da Ilha volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Catarinense. No Estádio Dr. Hercílio Luz, em Itajaí (SC), o time encara o Marcílio Dias, em partida com início marcado para as 21h (de Brasília).