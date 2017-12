Com jovens da base em jogo decisivo, Marquinhos pede tranquilidade no Avaí

O Avaí joga a vida na série A contra o Santos no próximo domingo, na Vila Belmiro, precisando de uma vitória para ter chance de permanência na elite. Para piorar a situação do time, o técnico Claudinei Oliveira continua com desfalques importantes para suprir na última rodada. Júnior Dutra, Joel e Willians estão fora por lesão, e dão lugar aos jovens da base do Leão.

Lourenço e Luanzinho vêm aproveitando as chances e agradando a torcida. Os dois últimos encontros na Ressacada foram com vitória sobre Atlético-PR e Palmeiras. Eles também estão recebendo todo o apoio dos colegues, já que vivem um momento delicado e de pressão com o risco de rebaixamento.

O mais experiente e ídolo do time, Marquinhos ressalta a importância de passar tranquilidade aos meninos. “Eles tem que desfrutar o momento decisivo. São esses momentos que nos deixam contentes em jogar futebol, uma decisão. Contra o Santos é desfrutar, a responsabilidade não é dos jovens, é nossa. Um dia fui jovem e seguraram a responsabilidade para mim, agora faço o mesmo. Então para o Avaí sabemos que a permanência é como um título. Disputar a Série A é para poucos e você vê os jovens atletas jogando já esse campeonato e esperamos que todos tenham um bom desempenho para sair vencedor”, falou o capitão do Avaí.

Marquinhos tem mais de 300 jogos com a camisa do clube, 93 gols marcados e é o jogador que mais anotou gols na Ressacada. Mesmo com toda a experiência, ele também não esconde a ansiedade pelo jogo de domingo. “Frio na barriga eu sempre tenho. Quando eu perder isso, paro de jogar. Por mais que eu tenha jogado decisões, esse frio na barriga é importante para mostrar que você sente algo pela profissão, mas não é nada que atrapalhe.”, completou o camisa 10.

O Avaí tem 42 pontos e ocupa a 18ª posição na tabela. Para escapar da degola precisa vencer o Santos e torcer contra Sport, Coritiba e Vitória.