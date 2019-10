Avaí pode ter quatro reforços para enfrentar o Palmeiras

Em situação crítica na tabela, o Avaí pode contar com quatro retornos para enfrentar o vice-líder Palmeiras, na Ressacada, no domingo, às 18h, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Fora desde o início do mês por conta de uma entorse no tornozelo direito, Pedro Castro voltou a treinar com bola, juntamente com o restante do elenco, e poderá estar em campo contra o Verdão. O meia-atacante ficou fora de cinco partidas, sendo quatro derrotas e um empate do clube.

Assim como Pedro Castro, Igor Fernandes está de volta. O lateral-direito ficou ausente das últimas duas rodadas devido a um desconforto muscular na coxa, mas está recuperado e deve ir para o jogo.

O zagueiro Eduardo Kunde e o atacante Jonathan estavam no departamento médico, ambos com entorse no tornozelo, porém, já foram liberados e participam das atividades desde terça-feira.

Precisando da recuperação urgente, o Leão da Ilha tem 17 pontos em 27 partidas. Na lanterna do Brasileirão, o Avaí tem 99% de chance de rebaixamento, segundo matemáticos.