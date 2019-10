Avaí pedirá anulação do jogo contra o CSA alegando uso incorreto do VAR

O Avaí acredita que foi prejudicado pela arbitragem na derrota para o CSA, no último domingo, e deverá pedir a anulação da partida no STJD. O Leão da Ilha alega que o VAR foi utilizado de maneira incorreta, não compreendendo o motivo pelo qual a penalidade contra a equipe catarinense foi marcada.

O lance polêmico aconteceu aos 21 minutos da primeira etapa, quando a partida estava empatada em 1 a 1. Léo empurrou Ricardo Bueno dentro da área com uma de suas mãos e o árbitro Anderson Daronco assinalou a penalidade após consultar o VAR. Na cobrança, Jonatan Gomez converteu e colocou o CSA na frente.

Inconformado com a marcação, o Avaí cobra uma explicação do chefe de arbitragem da CBF, Leandro Gaciba, além de querer a divulgação do áudio da conversa entre Daronco e o árbitro de vídeo.

Após a derrota por 3 a 1 para o CSA, o Avaí estacionou na 19ª posição, com 16 pontos somados. Enquanto isso, a equipe alagoana saltou para a 17ª colocação, com 22 pontos conquistados.