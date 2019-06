Apresentado, Valentim destaca pausa da Copa América para preparar Avaí

O Avaí apresentou nesta quarta-feira sua grande esperança para reagir no Brasileirão, onde ocupa a lanterna com apenas quatro pontos somados. O técnico Alberto Valentim, contratado para substituir Geninho, demitido após doze jogos sem vitória, concedeu entrevista coletiva e falou sobre os próximos passos no Leão.

“Oportunidade de trabalhar num grande clube, na Série A do Campeonato Brasileiro. Recebi uma ligação do Geninho, falando da indicação do meu nome. Depois o presidente me ligou. O ponto de partida é esse, melhorar. Todos nós vamos ter que trabalhar mais. Vamos com calma, conhecer a todos e avançar. A parada será importante para o que vamos fazer”, disse.

Valentim inicia o seu trabalho a partir da reapresentação do grupo na próxima segunda-feira, dia 24, na Ressacada e, no dia seguinte, o começo da intertemporada, em Águas Mornas, onde os atletas ficarão até o dia cinco de julho.

Após a pausa da Copa América, o Avaí volta aos gramados pela elite nacional no dia 13 de julho, quando enfrenta o Fortaleza, no Castelão. Até lá, Valentim quer usar o período de treinos para aplicar a mentalidade. “Espero que as 21 sessões de treinos sejam suficientes para dar essa cara ao time, para buscar as vitórias de que precisamos”, comentou.

Por fim, o treinador quer aproveitar ao máximo a oportunidade que o clube catarinense está dando. “Vim sabendo o que precisa ser feito. O presidente disse que vai nos ajudar. Os jogadores precisam entender que precisaremos estar muito unidos. Nossa torcida vai ter que estar junto. Sair dessa posição incômoda que o Avaí está e não pode ficar. Um desafio enorme para todos nós de fazer com que nosso trabalho seja visto com números importantes”, concluiu.