Tiago Nunes lamenta erros técnicos do Furacão em derrota

O Atlético Paranaense voltou a perder no Campeonato Brasileiro após mais de um mês ao cair diante do Palmeiras por 2 a 0, em São Paulo, tendo interrompida sua reação a competição. O técnico Tiago Nunes gostou dos primeiros 45 minutos da equipe em campo, mas depois do intervalo ficou difícil segurar a força do Verdão em seu território.

“A gente fez um primeiro tempo muito bom, com um jogo de qualidade, achando espaços necessários para sair jogando. Chegamos algumas vezes no último terço, mas não transformamos em chances de gol. Era um jogo muito controlado. Na virada não conseguimos ter a mesma qualidade de jogo”, disse o treinador, que lamentou alguns erros do time, especialmente após o intervalo. “Tivemos uma sucessão de erros não forçados, erros técnicos. Entregamos as bolas para o Palmeiras e o contra-ataque deles é muito rápido. E com qualidade muito grande para definir”, completou.

O comandante rubro-negro quer levar a queda na capital paulista como um exemplo didático do que não se deve repetir na sequência, e admitiu que o Furacão não conseguiu mostrar o mesmo futebol das últimas rodadas. “Levamos a lição que temos que errar menos. A derrota passou por nossos erros, principalmente os duelos individuais. Tecnicamente a equipe toda não conseguiu repetir a mesma atuação”, avaliou.

Após nove partidas, o Rubro-Negro voltou a conhecer uma derrota e, até por isso, Tiago não projeta a equipe sentindo o tropeço, já que o caminho dede que assumiu a equipe foi bem traçado e assimilado por seu grupo. “Não vai ser esse resultado que vai mudar as coisas que estamos construindo”, concluiu.