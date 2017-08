Furacão inscreve Fabrício e Ribamar para jogo decisivo contra o Santos

O Atlético-PR terá reforços para a partida decisiva contra o Santos, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Recém-contratados pelo Furacão, o atacante Ribamar e o lateral esquerdo Fabrício foram regularizados para atuar na competição internacional e poderão auxiliar a equipe em busca da virada no confronto mata-mata.

A inscrição dos atletas vem em boa hora, já que dá mais opções ao técnico Fabiano Soares. Titular nas últimas três partidas em que o Furacão atuou com força máxima e poupado do jogo contra o Palmeiras, o atacante Ribamar deve ser o centroavante do time no duelo contra o Santos. Recém-contratado, o jogador inclusive já balançou as redes pelo Atlético-PR, anotando o gol da vitória sobre o Vasco, em confronto da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Já o lateral esquerdo Fabrício pode ser importante em duas situações. A primeira é caso Sidcley, titular da posição, não tenha condições de jogo. O camisa 8 foi poupado do treino de segunda-feira e não subiu aos gramados nesta terça, ficando como dúvida para o duelo da Libertadores. O técnico Fabiano Soares despistou sobre a escalação, alegando querer surpreender o adversário.

Outra alternativa seria a possível utilização de Sidcley atuando como meia, o que já aconteceu em outras oportunidades, inclusive no último duelo do Furacão na temporada, diante do Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. Nesta partida, o desenho foi exatamente este, com Fabrício atuando na lateral esquerda e o camisa 8 mais a frente.

A provável escalação do Furacão para a partida tem Weverton; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Sidcley(Fabrício); Matheus Rossetto, Lucho González e Nikão; Douglas Coutinho, Pablo e Ribamar.

Após perder o jogo de ida por 3 a 2 em Curitiba, o Atlético-PR tem a difícil missão de vencer o Santos, na Vila Belmiro, por dois gols de diferença, para garantir sua classificação para as quartas de final da Libertadores. Qualquer vitória por um tento de vantagem a partir de 4 a 3 dá a classificação ao Furacão, enquanto que um 3 a 2 a favor da equipe paranaense leva a decisão para os pênaltis.

A partida na Vila Belmiro está marcada para esta quinta-feira, às 21h45(de Brasília). O vencedor do confronto pega a equipe que se classificar no duelo entre Palmeiras e Barcelona-EQU.

Confira a lista de inscritos do Atlético-PR na Libertadores:

Goleiros: Santos, Warleson e Weverton

Laterais: Cascardo, Jonathan, Nicolas, Renan Lodi, Sidcley e Fabrício

Zagueiros: Thiago Heleno, Paulo André, Cleberson, José Ivaldo e Wanderson

Volantes: Bruno Guimarães, Deivid e Matheus Rossetto

Meias: Guilherme, Lucho González, Felipe Gedoz e Nikão

Atacantes: Douglas Coutinho, Pablo, Yago, Ederson, Eduardo da Silva e Ribamar