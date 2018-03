Furacão alternativo garante primeiro lugar do Grupo B ao bater o Toledo

Com seu time alternativo e com vários reservas em campo, o Atlético Paranaense conseguiu manter sua invencibilidade no Campeonato Paranaense e empatou com o Toledo em 1 a 1, no Estádio 14 de Dezembro. O Furacão confirmou a liderança do Grupo B, com 11 pontos, enquanto a equipe do interior deixou escapar a vaga nas semifinais nos critérios de desempate.

Depois de um primeiro tempo em branco, o Porco abriu a contagem aos três minutos, com Rael aproveitando sobra de bola do goleiro Caio. Aos 35 minutos, Ederson cobrou pênalti sofrido por ele mesmo e deixou tudo igual. O adversário agora será o Maringá.

O jogo – O Porco começou a partida com maior posse de bola, mas mostrando nervosismo, reclamando demais com a arbitragem. Aos seis minutos, Jessé arriscou o chute de longe e a bola por cima da meta, sem assustar Caio. Aos 13 minutos foi a vez dos jogadores do Furacão reclamarem com o árbitro, pedindo penalidade após a bola desviar no braço de Ariano dentro da área.

O Toledo chegou com perigo aos 20 minutos, após cobrança de falta que Jessé desviou no meio do caminho, de cabeça, obrigando Caio a fazer grande defesa. A resposta veio com Demethyus, aos 22 minutos, que recebeu de Yago e bateu cruzado, com perigo, para fora. Depois da correria inicial, o ritmo da partida caiu bastante, ficando truncada no meio-campo.

Aos 31 minutos, Nicolas cobrou escanteio e Emerson subiu para testar por cima da meta. Lançamento para Rael, aos 35 minutos, mas o árbitro parou o lance no momento da definição anotando um impedimento. Susto aos 38 minutos, em bola recuada para Caio, que quase deixou a bola entrar, se recuperando antes do desastre.

Para o segundo tempo, o Porco retornou com Márcio Telê no lugar de Jonathan. Aos três minutos, Rael aproveitou rebote de Caio após cabeçada de Telê e empurrou para o fundo da rede para abrir o placar. Aos sete minutos, lançamento em velocidade para Yago e Diego saiu de cabeça para afastar.

Rael partiu para a jogada individual, aos 15 minutos, mas no momento do arremate carimbou o próprio companheiro de time. Aos 22 minutos, Alex Sandro tentou dar a resposta com uma bomba de fora da área e isolou a bola. Aos 28 minutos, foi a vez de Yago receber, achar o espaço e bater no cantinho para boa defesa do goleiro Diego.

Tentando não perder a invencibilidade do time, o técnico Tiano Nunes colocou em campo o atacante Éderson, E foi ele que invadiu a área aos 33 minutos e sofreu pênalti. Na cobrança, o artilheiro Ederson deixou tudo igual no placar. Aos 42 minutos, Wallan cobrou falta no travessão, Jessé empurrou pra a rede, mas o árbitro anulou o lance pra marcar impedimento para desespero da torcida que viu o time ser eliminado.

TOLEDO 1 X 1 ATLÉTICO PARANAENSE

Local: Estádio 14 de Dezembro, em Toledo (PR)

Data:21 de março de 2018, quarta-feira

Horário:: 21h45 (de Brasília)

Árbitro:Paulo Roberto Alves Jr.

Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Jefferson Cleiton Piva da Silva

Cartões amarelos: Renan Dutra (Toledo); Daniel, Cascardo (Atlético-PR)

Gols

TOLEDO : Rael, aos 03 minutos do segundo tempo

ATLÉTICO PARANAENSE :Ederson, aos 35 minutos do segundo tempo

ATLÉTICO PARANAENSE : Caio; Gustavo Cascardo, Emerson, Daniel e Nicolas; Pierre, Guilherme Rend e Demethryus; Giovanny (Marcinho), Yago e Alex Sandro (Ederson).

Técnico: Tiago Nunes

TOLEDO : Diego; Filipi, João Neto, Renan Dutra e Adriano Peres; Jessé, João Felipe e Jhonathan (Márcio Telê); João César, Rael e Ferreira

Técnico::Paulo Baier