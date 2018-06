Atlético-PR vende Marcos Guilherme a time de Fábio Carille

O meia-atacante Marcos Guilherme, enfim, teve o seu futuro definido. Neste sábado, o Atlético-PR aceitou a oferta de 4 milhões de euros (cerca de R$ 17,5 milhões) do saudita Al Wehda, treinado pelo ex-técnico do Corinthians, Fábio Carille, por 100% dos direitos econômicos do jogador.

O valor supera bem o que o São Paulo havia oferecido para adquirir 50% dos direitos econômicos de Marcos Guilherme. Ao lado de Carille, o atleta foi anunciado neste noite como mais novo reforço do Al Wehda, com quem assinou um contrato válido por três temporadas.

عاجل ….

بدعم من رئيس هيئة الرياضة معالى المستشار تركي آل الشيخ @Turki_alalshikh إدارة النادي تنهي رسمياً تعاقدها مع نجم الوسط البرازيلي ماركوس قاليرمي – Marcos Guilherme نجم فريقي ساوباولو Sao Paulo واتليتكو باراناإنسي Atleticoo paranaense – البرازيليين ..

# الوحدة pic.twitter.com/O6UyBICxp0 — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) 10 de junho de 2018

Anunciado no meio do ano passado como reforço do Tricolor até o final de 2018, Marcos Guilherme, na verdade, havia acertado um contrato de empréstimo até junho deste ano. O problema é que, tanto São Paulo quanto Atlético-PR, omitiram a informação de que os últimos seis meses haviam sido acordados apenas verbalmente.

Recentemente, a diretoria do Furacão resolveu descumprir o acordo informal a fim de negociar o seu jogador, para o qual não tinha mais planos de utilizar em seu plantel.

Marcos Guilherme, que queria continuar no clube do Morumbi, não escondeu a tristeza pela situação e se despediu no último domingo, quando fez seu último jogo pelo Tricolor no revés para o Palmeiras, no Allianz Parque.

Alguns clubes, como Flamengo, Cruzeiro e Atlético-MG, fizeram sondagens, mas não conseguiram competir com o poderio financeiro do Al Wehda, que também contratou Otero, ex-Atlético-MG.

Peça fundamental na briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 2017, Marcos Guilherme marcou nove gols em 49 jogos com a camisa tricolor. No São Paulo, atingiu o quinto lugar no ranking de atletas com o maior número de partidas consecutivas desde a estreia, com 43 em sequência.

Este é o segundo jogador que fazia parte do elenco tricolor que troca o Brasil pelo futebol árabe na mesma semana. Na última sexta-feira, o Internacional vendeu Valdívia ao Al-Ittihad. O meia-atacante estava emprestado ao São Paulo desde o início do ano. Nesse período, marcou três gols em 21 jogos.