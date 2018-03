Vereador acusa Kalil de usar Atlético-MG para fazer política em Belo Horizonte

O ex-presidente do Atlético e atual prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, recebeu uma dura acusação nesta sexta-feira. O vereador Gabriel Azevedo, do mesmo partido, PHS, disse que o filho de outro colega parlamentar foi jogar na base do Galo em troca de apoio político.

De acordo com Azevedo, o filho do vereador Jair di Gregório entrou na base do Atlético para atender um pedido de Kalil, ex-presidente atleticano.

“O vereador Jair de Gregório me procurou para avisar que se tornou base da prefeitura em troca da contratação do filho dele para a base do Galo. Gente, essa mistura não se faz! E, por isso, ele tornou-se a boca de aluguel de uma prefeitura que quer me calar”, postou Gabriel em suas redes sociais.

O ex-presidente Daniel Nepomuceno também foi envolvido na história. Gabriel postou no Twitter um áudio com trechos da conversa. Nepomuceno é atualmente Secretário Municipal de Desenvolvimento.

Kalil negou a situação. “Isso é um absurdo, algo sem comentários. O menino jogava no Villa Nova, joga há algum tempo. Eu nem sabia dessa história antes, eu vou me preocupar com Jair Gregório? Estou me lixando pra ele. O que me preocupa agora é a carreira desse menino. Ele pode ter encerrado a carreira dele por causa de briga boba. Isso é um delírio”, destacou Kalil ao Jornal OTempo.

Daniel Nepomuceno também falou sobre a situação e disse que o garoto fez o teste e passou. “Isso não existe, eu não confirme isso. O menino jogava no Villa Nova, fez um teste e passou. Nada de anormal”, declarou Nepomuceno ao OTempo.

O Atlético confirmou que o filho do vereador Jair di Gregório faz testes no clube, no entanto, trata o assunto como uma prática normal. “Como vários outros garotos, ele está em teste. Se for bom fica. Se não, sai”, destacou o diretor de comunicação do clube, Domênico Bhering.