Tardelli pede ao Atlético-MG R$ 40 milhões por dois anos de contrato

Na mira de Corinthians e Atlético-MG, o atacante Diego Tardelli tem conversas com o Galo para retornar ao futebol mineiro pela terceira vez. A pedida do atleta, no entanto, assustou a diretoria preto e branca.

A Gazeta Esportiva apurou que o jogador pediu R$ 40 milhões por dois anos de contrato. O valor dividido entre 26 prestações, ou seja 12 meses vezes dois mais dois 13° pagamentos, a pedida do jogador alcança R$ 1,5 milhão.

A alta pedida do atacante assustou a diretoria do Atlético que não estava preparada para uma solicitação tão alta. Tardelli é objeto de desejo de vários clubes, sobretudo quando alertou que poderia voltar ao Brasil.

A diretoria atleticana procura meios para oferecer um bom salário ao jogador. Considerando que não terá de pagar para tira-lo de algum clube, a oferta pode ser grande, mas não chegará próximo ao 1,5 milhão e a diretoria preto e branca não fará loucuras.

As partes tiveram uma reunião nessa terça-feira. O atacante Marques que jogou com Tardelli em 2009 conversou com o atual diretor de futebol do Galo e o clamor da torcida tem sido usado para influenciar o jogador. Durante essa quarta feira a hashtag “Volta Tardelli” foi o assunto mais falado do Brasil.