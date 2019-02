Tardelli e Atlético encostam valores, atleta pede R$ 26 mi por dois anos e fica muito próximo do Galo

Ao contrário de conversas anteriores, Atlético e os procuradores de Diego Tardelli estão avançando nos tratos para o atleta vestir novamente a camisa do clube. Em nova reunião, realizada na tarde desta quinta-feira, em Santa Catarina, as partes estão chegando a um entendimento.

A Gazeta Esportiva apurou que a parte de Tardelli pediu R$ 1 milhão por mês. Acumulando isso a dois anos de contrato, contando com dois pagamentos de 13º salário, o valor chega a R$ 26 milhões durante todo o contrato.

O valor atleticano até então não mudou, mas a situação já está bastante próxima. O clube ofereceu R$ 800 mil e contará com o Banco BMG para dividir os salários do jogador. O atacante Marques está empenhado pelo lado atleticano para dar sequência nas conversas.

Pelo lado de Diego Tardelli, o empresário Giuliano Bertolucci, responsável por grandes transações no futebol mundial, conversa com o Atlético para intermediar em busca de um acerto.

O diretor de futebol Marques usa outros fatores além do dinheiro. O prestígio de Tardelli com o torcedor e seu histórico no clube são os principais. Um projeto vencedor também foi apresentado ao jogador.

Além do Atlético, Tardelli é alvo também do Corinthians. Vale lembrar que o Timão também é patrocinado pelo Banco BMG.