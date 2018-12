Sondado por outros clubes, Elias reitera desejo em seguir no Atlético-MG

Fim de ano é a época das especulações e movimentações no mercado da bola. E não seria diferente no caso de Elias. O meia foi sondado pelo Internacional e chegou a despertar o interesse do velho conhecido Corinthians, mas reiterou o desejo em permanecer no Atlético-MG.

“Quero sim ficar no Atlético para virar vencedor aqui, para ter uma história que eu possa contar no futuro. Uma história de vitórias, conquistas e a gente vai ter que pagar o preço para que isso possa a acontecer”, disse em entrevista à Rádio Itatiaia.

A vontade de ficar em Minas Gerais viria do desejo de conquistar a Libertadores, além de entender que o Galo virá fortalecido para 2019.

“Foi um ano difícil, com muitas mudanças, várias filosofias. Poderia ter sido melhor, com certeza, a gente sabe disso, da nossa responsabilidade. Mas temos uma perspectiva muito boa para 2019. Chegaram (em 2018) muitos jogadores de qualidade, mas que eram novos, que não tinham 20 partidas na Série A… Então ano que vem será diferente, esses jogadores já tiveram tempo para se adaptar. 2019 será o ano para colher os frutos do trabalho do Thiago (Larghi) e da continuidade do Levir (Culpi)”, destacou.

Por fim, Elias falou também sobre a relação com a torcida atleticana, que chegou a cobrá-lo em diversos momentos da temporada. “Um caso de amor de ódio (risos). Faz parte, a torcida cobra de quem poder dar, de quem pode render. Sempre tive isso na minha cabeça, quando eu fui cobrado”, concluiu.