Sombra artilheiro: Alerrandro comemora tentos na vitória do Galo

O Atlético buscou o atacante Rafael Papagaio, por empréstimo, junto ao Palmeiras, para ser à sombra do atacante Ricardo Oliveira. A resolução do problema, no entanto, pode estar já no vestiário alvinegro. Jogo após jogo, Alerrandro vem se confirmando como bom reserva e mostrou isso contra o Villa Nova, na tarde deste domingo, em duelo no Independência, e vitória por 3 a 1 com dois gols do jovem.

O jogador abriu o marcador logo aos dois minutos de jogo e ampliou no segundo tempo. Além disso, o atleta mostra boa participação em lances decisivos e apresenta um crescimento. Os últimos gols marcados colocam o atleta na segunda colocação na busca da artilharia, ao lado de Fred, ambos com quatro gols, apenas atrás de Ricardo Oliveira que tem cinco tentos.

“Eu fico feliz pelo meu primeiro jogo fazendo dois gols, mais feliz ainda pela vitória e pela liderança. Agora é focar e trabalhar, que a gente tem um jogo importante pela Libertadores, na quarta-feira”, disse em entrevista ao Premiere.

Na reserva de Ricardo Oliveira, Alerrandro garante que usa muito a experiência de seu concorrente para crescer. Ele fala sobre o assunto e espera ajudar o Galo em uma próxima oportunidade.

“Eu também fico feliz por esse carinho que ele tem comigo no dia a dia. Agora é trabalhar mais, para quando surgir outra oportunidade, aproveitar novamente”, finalizou.