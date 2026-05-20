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Gustavo Scarpa é submetido a cirurgia e desfalca o Atlético-MG

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Foto: Pedro Souza / Atlético
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 20/05/2026 às 14:24 • Atualizado 20/05/2026 às 14:44

O Atlético-MG comunicou nesta quarta-feira que Gustavo Scarpa foi submetido a uma cirurgia no joelho. O meio-campista não entra em campo desde o empate contra o Juventud, pela Copa Sul-Americana, no dia 5 de maio.

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Gustavo Scarpa foi submetido a uma artroscopia para a retirada de um fragmento solto em seu joelho direito. A cirurgia foi realizada pelo Dr. Rodrigo Lasmar e o restante dos médicos do clube.

O jogador deve receber alta nesta tarde e iniciar o tratamento de recuperação na quinta-feira.

Números de Scarpa na temporada.

Com 23 partidas pelo Atlético-MG nesta temporada, Scarpa balançou as redes em duas oportunidades e deu cinco passes para gols.

Reforço no Galo

Por outro lado, o técnico Eduardo Domínguez ganhou um reforço para a sequência da temporada. Victor Hugo foi liberado pelo departamento médico após quase um mês de ausência devido a um edema muscular na coxa esquerda. Ele já está à disposição para enfrentar o Cienciano nesta quinta.

Próximos jogos do Atlético-MG

Jogo: Atlético-MG x Cienciano
Competição: Copa Sul-Americana - Rodada 5 (Grupo B)
Data: 21 de maio de 2026 (quinta-feira)
Horário: 19h (de Brasília)
Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

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