Gustavo Scarpa é submetido a cirurgia e desfalca o Atlético-MG

O Atlético-MG comunicou nesta quarta-feira que Gustavo Scarpa foi submetido a uma cirurgia no joelho. O meio-campista não entra em campo desde o empate contra o Juventud, pela Copa Sul-Americana, no dia 5 de maio.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Gustavo Scarpa foi submetido a uma artroscopia para a retirada de um fragmento solto em seu joelho direito. A cirurgia foi realizada pelo Dr. Rodrigo Lasmar e o restante dos médicos do clube.

O jogador deve receber alta nesta tarde e iniciar o tratamento de recuperação na quinta-feira.

🏥 DM Informa: O meio-campista Gustavo Scarpa foi submetido, na manhã desta quarta-feira, a artroscopia para retirada de fragmento solto no joelho direito. O procedimento foi realizado pelos médicos do Clube, Rodrigo Lasmar e Rodrigo Barreiros, no Hospital Mater Dei. O… pic.twitter.com/9c09kfIUWr — Atlético (@Atletico) May 20, 2026

Números de Scarpa na temporada.

Com 23 partidas pelo Atlético-MG nesta temporada, Scarpa balançou as redes em duas oportunidades e deu cinco passes para gols.

Reforço no Galo

Por outro lado, o técnico Eduardo Domínguez ganhou um reforço para a sequência da temporada. Victor Hugo foi liberado pelo departamento médico após quase um mês de ausência devido a um edema muscular na coxa esquerda. Ele já está à disposição para enfrentar o Cienciano nesta quinta.

🏥DM Informa: O meio-campista Victor Hugo está liberado pelo departamento médico e fica à disposição do técnico Eduardo Domínguez para a sequência da temporada. Ótimo retorno, VH! pic.twitter.com/JtFpdUuSnW — Atlético (@Atletico) May 20, 2026

Próximos jogos do Atlético-MG

Jogo: Atlético-MG x Cienciano

Competição: Copa Sul-Americana - Rodada 5 (Grupo B)

Data: 21 de maio de 2026 (quinta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)