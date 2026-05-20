Gustavo Scarpa é submetido a cirurgia e desfalca o Atlético-MG

O Atlético-MG comunicou nesta quarta-feira que Gustavo Scarpa foi submetido a uma cirurgia no joelho. O meio-campista não entra em campo desde o empate contra o Juventud, pela Copa Sul-Americana, no dia 5 de maio.
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Gustavo Scarpa foi submetido a uma artroscopia para a retirada de um fragmento solto em seu joelho direito. A cirurgia foi realizada pelo Dr. Rodrigo Lasmar e o restante dos médicos do clube.
O jogador deve receber alta nesta tarde e iniciar o tratamento de recuperação na quinta-feira.
🏥 DM Informa:
O meio-campista Gustavo Scarpa foi submetido, na manhã desta quarta-feira, a artroscopia para retirada de fragmento solto no joelho direito.
O procedimento foi realizado pelos médicos do Clube, Rodrigo Lasmar e Rodrigo Barreiros, no Hospital Mater Dei.
— Atlético (@Atletico) May 20, 2026
Números de Scarpa na temporada.
Com 23 partidas pelo Atlético-MG nesta temporada, Scarpa balançou as redes em duas oportunidades e deu cinco passes para gols.
Reforço no Galo
Por outro lado, o técnico Eduardo Domínguez ganhou um reforço para a sequência da temporada. Victor Hugo foi liberado pelo departamento médico após quase um mês de ausência devido a um edema muscular na coxa esquerda. Ele já está à disposição para enfrentar o Cienciano nesta quinta.
🏥DM Informa:
O meio-campista Victor Hugo está liberado pelo departamento médico e fica à disposição do técnico Eduardo Domínguez para a sequência da temporada.
Ótimo retorno, VH! pic.twitter.com/JtFpdUuSnW
— Atlético (@Atletico) May 20, 2026
Próximos jogos do Atlético-MG
Jogo: Atlético-MG x Cienciano
Competição: Copa Sul-Americana - Rodada 5 (Grupo B)
Data: 21 de maio de 2026 (quinta-feira)
Horário: 19h (de Brasília)
Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)