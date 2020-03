Sampaoli faz estreia pelo Atlético-MG contra o Villa Nova

Neste sábado, às 19h00, o Atlético-MG entra em campo para enfrentar o Villa Nova em Nova Lima com uma novidade no banco de reservas. A partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro será a primeira de Jorge Sampaoli no comando do Galo. O jogo acontecerá com portões fechados por conta do coronavírus.

O treinador argentino optou por treinos fechados durante toda a semana, mas deu indícios de que o ataque será formado pelos veteranos Ricardo Oliveira e Diego Tardelli. O Galo é o quarto colocado, com 15 pontos, e precisa da vitória para se manter na zona de classificação para a semifinal. O Cruzeiro está logo atrás com 14 pontos.



O Villa Nova precisa desesperadamente da vitória. Com apenas quatro pontos, o time de Nova Lima é o primeiro fora da zona de rebaixamento, com o mesmo número de pontos do Coimbra, que está sendo rebaixado no momento. O time vem de uma derrota em casa para o vice-líder Tombense.

Também no sábado, o Tombense enfrenta a Caldense em confronto direto na parte de cima do Campeonato Mineiro. As equipes ocupam a terceira e quarta posições na tabela, respectivamente.

FICHA TÉCNICA

VILLA NOVA X ATLÉTICO-MG

Local: Estádio Castor Cifuentes, Nova Lima (MG)

Data: 14 de março de 2020, sábado

Horário: 19h00 (de Brasília)

Árbitro: Igor Júnio Benevenuto de Oliveira

Assistentes: Marcus Vinicius Gomes e Ricardo Junio de Souza

VILLA NOVA: Guilherme Santiago, Sabino, Mol, Wellington e Victor Luiz; Augusto, Paulinho e Moisés; Laercio, Leandro e Ruan Ribeiro.

Técnico: Rinaldo Lopes Costa

ATLÉTICO-MG: Rafael (Victor), Guga, Igor Rabello, Gabriel e Guilherme Arana; Allan, Nathan, Hyoran e Savarino; Diego Tardelli e Ricardo Oliveira.

Técnico: Jorge Sampaoli