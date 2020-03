Sampaoli embarca para Belo Horizonte e está perto de fechar com o Atlético-MG

Três dias após demitir o venezuelano Rafael Dudamel, o Atlético Mineiro parece ter encaminhado um acerto com o novo treinador. O nome da vez é o argentino Jorge Sampaoli, que já embarcou para Belo Horizonte para fechar o negócio, segundo o Blog do PVC.

Sampaoli foi visto na manhã deste domingo no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, à caminho de Confins, região metropolitana da capital mineira. O acordo deve ser selado nas próximas horas.

Segundo o Blog, o argentino receberá cerca de R$ 1,2 milhão mensais para dividir com sua comissão e terá dois anos de contrato. O pagamento será feito pelos investidores do Galo, a MRV e o hospital MaterDeiMaterDei. Renato Salvador, dono da unidade de saúde, inclusive, vai receber o treinador do aeroporto.

Jorge Sampaoli está sem clube desde sua saída do Santos, ao fim do Campeonato Brasileiro de 2019. O técnico chegou a negociar com o Palmeiras e o próprio Atlético-MG no início deste ano, mas não houve nenhum acerto por impasses financeiros.