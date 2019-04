Rogério Ceni recusa proposta atleticana e Galo projeta plano B

A luta do Atlético por um treinador continua. O Galo tinha conversas com Rogério Ceni, do Forteleza, mas ouviu resposta negativa do técnico que preferiu seguir com seu projeto atual. Agora a diretoria alvinegra trabalha com plano B.

Um dos nomes na pauta atleticana é o argentino Sebastián Beccacece, atualmente treinador do Defensa y Justicia. Certo é que, segundo o diretor de futebol do Galo, Rui Costa, o nome será fora dos padrões.

“O perfil que todos querem hoje. Perfil de treinador que tenha conceitos claros, saiba a grandeza do clube, proponha um jogo de forma protagonista, faça parte do dia a dia do clube. Que tenha capacidade de entender o que o clube precisa. Que seja parceiro do clube e que tenha conceitos modernos de futebol. É o que o Rodrigo faz, o que outros treinadores que eu citei antes. Queremos alguém que possa entender a grandeza do Atlético”, destacou à Rádio Super Notícia.

O Atlético trabalha também com a possibilidade de efetivar Rodrigo Santana. Após os jogos no clássico, na final do Campeonato Mineiro, o treinador aumentou o prestígio que já tinha desde a época de URT – clube do interior de Minas Gerais. Vale lembrar que antes de Rogério Ceni, Tiago Nunes, do Athletico, também negou a oferta alvinegra.