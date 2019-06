Ricardo Oliveira muda Instagram e esquenta rumores de saída do Atlético; São Paulo nega

O atacante Ricardo Oliveira, do Atlético, chamou atenção dos torcedores nesta terça-feira ao mudar a foto do seu Instagram. Agora a rede social do jogador está com uma foto sem camisa do Atlético e diz que ele é “atleta”.

A situação chama bastante atenção, sobretudo após a “contusão” do jogador prestes a realizar o sétimo jogo pelo Campeonato Brasileiro. Caso faça mais uma partida pelo Galo, o atleta não poder atuar por outra equipe na competição. Oliveira reclama de dores no ombro, mas não tem lesão diagnosticada em exames de imagem.

A Gazeta Esportiva procurou a assessoria de comunicação do Atlético que afirma desconhecer o ocorrido e não fala sobre qualquer possível transferência. Nos últimos dias, o nome de Ricardo foi ventilado pelos lados do São Paulo, desejo do técnico Cuca.

A reportagem apurou com uma fonte dentro do São Paulo que o assunto é tratado internamente como boato e Ricardo Oliveira não atende ao perfil do técnico Cuca para o momento.

Ricardo Oliveira tem mais um ano e meio de contrato com o Galo. O jogador foi contratado no início de 2018 para substituir Fred. Na temporada passada contou com tanto prestígio em Belo Horizonte que teve seu vínculo renovado por mais uma temporada.

O camisa 9 vive um momento ruim com a camisa atleticana. Ele passa por sérios questionamentos e está em pleno jejum de gols e vê o nome de Alerrandro, jovem da base, surgir como boa opção e com conceito com o torcedor atleticano.