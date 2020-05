Ricardo Oliveira e mais cinco atletas estão fora dos planos do Atlético-MG

A sexta-feira foi agitada no Atlético-MG. Algumas horas após anunciar que os jogadores e comissão técnica passarão por testes na próxima semana, surgiram seis nomes que não estão convocados e, desta forma, estão fora dos planos do Galo de Sampaoli. São eles Ricardo Oliveira, Di Santo, Edinho, José Welison, Lucas Hernández e Ramon Martínez. A informação foi divulgada pela Rádio Itatiaia e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Contratado em março, Jorge Sampaoli praticamente não teve tempo para treinar sua nova equipe. Mesmo assim, ao lado do diretor de futebol Alexandre Mattos e o restante do departamento de futebol do clube, já começou a analisar possíveis reforços e dispensas. Aos 40 anos, Ricardo Oliveira já era um dos cotados a deixar o Galo desde o retorno de Diego Tardelli, ídolo da torcida atleticana.

Os testes para covid-19 serão realizados na próxima semana, e os resultados determinarão os próximos passos da equipe mineira. A intenção é voltar aos treinos de forma gradativa, seguindo as medidas de segurança para evitar o contágio do coronavírus. Ainda não há previsão de retorno do Campeonato Mineiro.