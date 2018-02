Ricardo Oliveira comemora primeiro gol com a camisa do Galo e avisa: “Vim pra isso”

O relógio do juiz já estava virando para a última volta. Em dois tempos de 45 minutos mais acréscimos, o pouco criativo e desentrosado Atlético-MG do técnico Oswaldo de Oliveira marcou seu tento, contra a URT, na vitória por 1 a 0, no Zama Maciel, no último minuto regular da etapa final. O tento valeu para duas coisas: acabar com a pressão por resultados, já que o Galo vinha de um empate e uma derrota, e, também, para aliviar o atacante Ricardo Oliveira.

Foi do camisa 9 que o gol saiu. Em lançamento de Otero, Oliveira saiu na cara do gol e, com um belo toque, conseguiu melhorar sua situação. O centroavante comemorou a vitória difícil e disse que chegou ao Galo para marcar gols importantes.

“Primeiro o sentimento de um grande esforço coletivo, sabíamos que seria um jogo duro, contra uma equipe que marcava com as linhas baixas. Ia dificultar por dentro, e insistimos muitas vezes e não conseguimos jogar. Na que pegamos em condições, em um movimento que fiz, o Otero achou o passe perfeito e pude fazer o gol que garantiu os três pontos. Sensação de alívio, porque é o terceiro jogo consecutivo e, como centroavante, nos cobramos bastante. Para isso que eu vim, para fazer gols decisivos e importantes. Ressalto o trabalho coletivo, que foi excelente”, destacou.

Foi o terceiro jogo de Ricardo Oliveira com a camisa do Galo. Antes, o atleta atuou contra o Democrata e contra Patrocinense, em ambas sem marcar e com poucas chances de balançar as redes. No triunfo da noite desse domingo, Oliveira também teve poucas chances claras, mas conseguiu seu tento.