Nathan lamenta derrota para o Inter em estreia “dolorida”

Contratado junto ao Chelsea, o meia Nathan estreou com a camisa do Atlético na derrota para o Internacional, nessa segunda-feira, na derrota por 1 a 0, no Independência. O jovem meia lamentou a queda no “dolorido” inicio.

“Eu acredito que, apesar do meu estilo de jogo, por eu estar no Galo, eu tenho que jogar em qualquer condição, tenho que mostrar o meu trabalho e ajudar o elenco a todo jogo e a todo momento, dei o meu melhor, sei que a vitória não veio, foi uma estreia dolorida. Mas feliz de ter estreado ao lado do torcedor e de ter recebido o apoio deles”, destacou o meia.

Treinando há algum tempo, Nathan disse que se sentiu bem durante o jogo. Agora ele quer mais tempo em campo para mostrar mais do seu trabalho e garantir um lugar na equipe.

“Fisicamente e tecnicamente, me senti bem. O campo dificultou muito, mas dificultou para os dois lados. Foi uma desatenção e acabamos sofrendo gol. O time lutou até o final, o time teve muito mais chances que o Inter, mas infelizmente a vitória não veio”, finalizou.

O Galo volta a campo no próximo domingo, no Independência, contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro.