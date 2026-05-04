Natanael celebra vitória no clássico e projeta desafio do Atlético-MG na Sul-Americana

Titular na vitória do Atlético-MG por 3 a 1 no clássico com o Cruzeiro, o lateral direito Natanael destacou a força do time no bom resultado pelo Brasileirão e projetou o próximo desafio pela Copa Sul-Americana, diante do Juventud, no Uruguai.

“Ganhar um clássico tem um sabor especial. É o tipo de jogo que mexe com todo mundo e mostra a força mental da equipe. A gente entrou muito focado, sabia da importância da partida e conseguiu entregar uma grande atuação”, destacou o lateral do Galo.

Agora, no entanto, o foco é a Sul-Americana. Nesta terça-feira, o Atlético-MG enfrenta o Juventud, em confronto válido pela quarta rodada da fase de grupos da competição continental. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu.

“Clássico é passado. A partir do momento em que termina, a atenção precisa ser toda no próximo jogo. Vamos para o Uruguai cientes da dificuldade, mas também da nossa responsabilidade de competir em alto nível e buscar mais uma vitória”, finalizou Natanael.

Galo na Sul-Americana

O Atlético-MG não vive bom momento na competição e ocupa a lanterna do grupo B, com apenas três pontos. Nas três primeiras rodadas, perdeu para Cienciano e Puerto Cabello e Cienciano, e venceu o Juventud, no único confronto em casa até então na Sul-Americana.