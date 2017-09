Micale arma o Galo para o Palmeiras com Fred e Robinho no ataque

O Atlético segue com os preparativos para o duelo contra o Palmeiras, no próximo sábado, às 16h (de Brasília), no Independência. Para este jogo, o técnico Rogério Micale mostra o Galo com Fred e Robinho no ataque.

Ao que tudo indica, com a escalação, Fred recupera a condição de titular contra o Palmeiras, deixando Rafael Moura como opção no banco de reservas. A situação estava invertida nos últimos jogos. Vale ressaltar que ambos vivem jejum de gols e momento turbulento na posição.

Já o caso de Robinho é diferente. O jogador foi escalado entre os titulares, mas espera o retorno de Cazares que serve sua seleção. Micale já adiantou que o “rei das pedaladas” disputa posição com o equatoriano e a situação será resolvida diante disso. É provável que Cazares seja escolhido entre os principais, no entanto, algumas situações serão avaliadas, como desgaste físico.

A equipe que participou do jogo contra o Paraná, apenas uma mudança: o lateral Marcos Rocha, suspenso, deixa a vaga para Alex Silva.

Provável Galo: Victor; Alex Silva, Leo Silva, Gabriel, Fábio Santos; Adilson, Elias, Valdivia; Luan, Fred, Robinho.