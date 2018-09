“Mesmo sendo rival a gente fica indignado”, diz Luan sobre expulsão de Dedé

Em Belo Horizonte, diferente de Rio e São Paulo, por exemplo, a rivalidade é maior porque tem apenas dois clubes gigantes. Ao contrário do que se pensa, no entanto, a expulsão do zagueiro Dedé, contra o Boca Juniors, nessa quarta-feira, na Argentina, pela Copa Libertadores, provocou revolta também pelos lados da Cidade do Galo.

Em entrevista na Cidade do Galo, o meia atacante Luan lamentou o fato ocorrido com o zagueiro Dedé e condenou a postura adotada pelo juiz da partida.

“Mesmo sendo rival, a gente fica indignado pela forma que foi. O árbitro errou no lance. Da mesma forma que eu acho que o árbitro acertou contra o Grêmio, ele errou ontem. Eu acho que esse VAR não tem nada”, salientou Luan.

Dedé foi expulso pelo árbitro no segundo tempo do duelo contra o Boca. No momento, a Raposa estava perdendo por 1 a 0. O duelo terminou em 2 a 0, com gol sofrido justamente na posição ocupada pelo zagueiro. A reação do Cruzeiro foi imediata: logo após o erro do juiz a Raposa viajou para o Paraguai para reunir com a Conmebol e a diretoria anunciou promoção de ingressos para a partida de volta.