Maycon é liberado pelo DM e volta a ficar à disposição no Atlético-MG

Após se recuperar de uma lesão na panturrilha esquerda, o meio-campista Maycon foi liberado pelo departamento médico do Atlético-MG e está novamente à disposição do técnico Eduardo Domínguez para a sequência da temporada.

O jogador sofreu a lesão no início de março e, desde então, vinha realizando tratamento sob a supervisão do DM alvinegro. Neste sábado, ele treinou normalmente com o restante do elenco.

Com a recuperação concluída, Maycon volta a ser opção para o meio de campo atleticano em um momento relevante da temporada.



O Atlético-MG tem compromissos importantes nos próximos dias. Neste domingo, a equipe entra em campo pelo Campeonato Brasileiro, pela 10ª rodada, quando enfrenta o Athletico-PR, às 17h30 (de Brasília), em casa.

Na próxima semana, o foco se volta para o cenário internacional. Na quarta-feira, o Galo estreia na Sul-Americana, diante do Puerto Cabello, fora de casa, às 23h, pela fase de grupos da competição.

Contratado pelo Atlético-MG nesta temporada após passagem pelo Corinthians, Maycon soma 11 partidas com a camisa do time mineiro.

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