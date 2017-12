Marcos Rocha se despede do Atllético-MG e ‘promete’ retorno

Horas após ser anunciado como novo reforço do Palmeiras para 2018, o lateral Marcos Rocha se despediu do Atlético-MG, seu agora ex-clube. Em postagem no Instagram, o jogador, que foi revelado pelo Galo, prometeu voltar ao clube.

“Fica aqui o meu agradecimento por essas seis temporadas consecutivas, onde eu tentei honrar essa camisa e levar alegria para todos vocês, torcedores e admiradores do meu trabalho, funcionários e amigos. Peço desculpas por qualquer coisa (nem tudo que vocês vão ouvir é verdade). Tenho 12 anos de clube, entre idas e vindas, e é apenas um ‘até logo’. ObriGalo a todos”, disse, na publicação no seu perfil no Instagram.

Marcos Rocha tem mesmo a possibilidade de voltar ao Atlético-MG em breve. O lateral tinha contrato com o Alvinegro até o final de 2018, mas renovou com o clube por mais uma temporada para ser emprestado ao Palmeiras por um ano.

“Não tenho palavras pra descrever tudo que sinto, que penso e que tenho pra dizer sobre o tamanho da minha gratidão e carinho por você, Atlético. Me deu a chance de chegar onde nunca imaginei, ser campeão de diversos títulos, chegar à seleção brasileira, ser por diversas vezes o melhor lateral-direito do Brasil, a viver o melhor do futebol, todas as vitórias que juntos conseguimos e o que aprendemos a cada derrota”, comentou.

Pelo Galo, Marcos Rocha tem como principal marca o título da Libertadores da América, em 2013, e também fez parte da conquista da Recopa Sul-Americana (2014), da Copa do Brasil (2014) e de quatro edições do Campeonato Mineiro (2012, 2013, 2015 e 2017). São mais de 300 partidas pelo clube.