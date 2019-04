Levir Culpi sofre resistência de parte do elenco do Atlético-MG

Em 2015, Levir Culpi deixou o Atlético e com lágrimas nos olhos disse que só queria “ser um cara legal”. Em 2018 ele voltou e levou o time a pré-Libertadores. No entanto, em 2019, o Galo contou com uma queda de rendimento e uma das explicações pode ser a falta de moral com o elenco alvinegro.

A Gazeta Esportiva apurou que parte do grupo atleticano não se volta com bons olhos para os trabalhos que Levir Culpi comanda dentro do clube. São, em boa parte, importantes lideranças que não suportam algumas situações de dia a dia nos trabalhos na Cidade do Galo.

Os treinos de Levir Culpi e Matter, braço direito do treinador, não são considerados produtivos pelo grupo, algo que irrita parte do elenco. Além disso, os jogadores consideram trabalhos coletivos excessivos e desmotivantes.

Vale ressaltar que o Galo vive uma situação crítica na Copa Libertadores, precisando vencer as últimas três partidas da fase de grupos para depender apenas de suas forças para seguir na competição. Nesta quarta-feira, a equipe joga contra o Cerro Porteño, no Paraguai.