Larghi barra Bremer e troca lateral para o clássico contra o América-MG

O Atlético precisa se reencontrar. Até o duelo contra o Flamengo eram só flores: liderança, bons jogos e a equipe jogando bem. Mas depois trevas: duas derrotas seguidas, problemas no vestiário, seis gols em dois jogos, time jogando mal. Para o duelo contra o América, nesta quinta-feira, no Independência, o técnico Thiago Larghi aposta em mudanças e mais experiência para contar a situação.

Na defesa, o jovem Bremer foi barrado. Embora não tenha tido culpa nos jogos e tenha se apresentado bem, o jogador perderá espaço para o zagueiro Leonardo Silva. Ao lado dele, Gabriel – que recebe muito mais críticas da torcida – segue prestigiado e com sua vaga garantida na equipe.

Ainda entre os defensores, o jovem Emerson, contratado recentemente, não mostrou grandes jogos. No entanto, também não comprometeu. No entendimento de Thiago Larghi, porém, o atleta vai dar vaga para Patric – outro atleta que sempre recebeu críticas dos torcedores atleticanos, apesar de ter feito um 2018 bom até o momento. Na ala esquerda, Juninho pega a vaga de Fábio Santos que está suspenso.

No meio, Adilson retorna ao time após cumprir suspensão automática. Assim, Elias, que estava na posição, volta ao banco de reservas. Chama atenção a situação de Luan: o jogador reclamou publicamente das decisões do treinador atleticano e fez alguns questionamentos. Ele segue na equipe, junto com Cazares. Na frente nada muda: Roger Guedes em alta e Ricardo Oliveira em momento questionável.

O provável Galo para o América será: Victor; Patric, Léo Silva, Gabriel, Juninho; Adilson, Blanco, Luan, Cazares; Guedes, Ricardo Oliveira.