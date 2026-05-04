Juventud-URU x Atlético-MG pela Sul-Americana: veja onde assistir ao vivo e prováveis escalações

Juventud, do Uruguai, e Atlético-MG se enfrentam nesta terça-feira pela quarta rodada da Copa Sul-Americana, em duelo que vale a vice-liderança do Grupo B. A partida está marcada para as 19h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu (URU).
Onde assistir ao vivo?
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Reapresentação, treino e foco no próximo compromisso pela Sul-Americana! ⚫️⚪️ pic.twitter.com/SyK93iWk2L
— Atlético (@Atletico) May 3, 2026
Como chegam as equipes?
Na Sul-Americana, Atlético-MG é atualmente o lanterna do Grupo B, com apenas uma vitória e três pontos conquistados. Em seu último compromisso na competição, o Galo perdeu fora de casa para o Cienciano, do Peru, por 1 a 0.
Apesar do momento ruim na competição continental, a equipe treinada por Eduardo Domínguez vem de uma vitória por 3 a 1 no clássico contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro.
Já o Juventud é o segundo colocado do grupo, com quatro pontos ganhos. A equipe uruguaia goleou o Puerto Cabello por 4 a 0 na última rodada da Sula. No campeonato nacional, ocupa apenas a 13ª colocação, mas vive uma sequência de quatro jogos sem derrota.
Prováveis escalações
Para esta partida, o Galonão contará com os meias Índio, Mamady Cissé e Patrick, que estão no Departamento Médico. Do outro lado, o Juventud também tem desfalques: o lateral Ignacio Mujica, o zagueiro Martín Cáceres, ex-Lazio e Juventus, o meio-campista Iván Rodríguez e o centroavante Bruno Larregui.
🔵⚪Juventud
Sosa; Morosini, Pernicone, Más e Rabino; Roldan, Cecchini e Peralta; Lago, Mimbacas e Alejo Cruz.
Técnico: Sergio Blanco
⚫⚪ Atlético-MG
Everson; Ruan Tressoldi, Lyanco e Junior Alonso; Natanael, Alan Franco, Maycon e Renan Lodi; Bernard, Alan Minda e Cassiera.
Técnico: Eduardo Domínguez
Arbitragem
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer (ARG)
- Assistentes: Gabriel Chade (ARG) e Sebastian Raineri (ARG)
- VAR: Jorge Baliño (ARG)
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Próximos jogos
Juventud-URU
Jogo: Defensor x Juventud
Competição: Campeonato Uruguaio | Rodada 15
Data e hora: 16/05 (sábado), às 09h (de Brasília)
Local: Estádio Luis Franzini, em Montevidéu, Uruguai
Atlético-MG
Jogo: Atlético-MG x Botafogo
Competição: Campeonato Brasileiro | Rodada 15
Data e hora: 10/05 (domingo), às 16h (de Brasília)
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte