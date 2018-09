Insatisfeito no Palmeiras, Rocha pode voltar ao Galo

Se pelos lados da Cidade do Galo, os reforços emprestados pelo Palmeiras não tiveram sucesso – exceto Roger Guedes que precisou ser liberado para o futebol chinês – em São Paulo o momento pode reforçar o Atlético em 2019. Insatisfeito com a reserva, Marcos Rocha pode voltar ao Galo.

A Gazeta Esportiva apurou que o atleta está muito chateado com a falta de oportunidades com o técnico Felipão. No duelo pela Copa Libertadores, nessa quinta-feira, contra o Colo Colo, por exemplo, Rocha foi cortado, inclusive, do banco de reservas.

Rocha está emprestado do Galo ao Palmeiras em contrato até dezembro de 2018. Na virada de 2017 para 2018, os clubes fizeram alguns negócios, que resultaram na ida de Marcos para São Paulo e Arouca, Erik, Roger Guedes e Juninho para Belo Horizonte.

O ex-atleticano chegou ao Verdão com direitos fixados – um valor não tão alto, 2 milhões de euros (cerca de R$ 9,6 milhões na cotação atual) -, porém, a falta de oportunidades pode fazer o jogador desistir de São Paulo e tomar o rumo de casa novamente.

A justificativa para Rocha ser reserva de Mayke, e não ter tido grandes oportunidades, sendo excluído, inclusive, do banco de suplentes, é sua força defensiva. Desde os tempos de Cidade do Galo que o jogador é elogiado por sua ótima postura ofensiva, mas alguns erros na hora da recomposição. E é isso que está gerando os problemas para o jogador.

Vale lembrar, inclusive, que Rocha sofreu uma lesão muscular, algo que facilitou a decisão do técnico Felipão. Durante o período que o ex-atleticano ficou fora dos gramados, Mayke ganhou a preferência.

“O Mayke é um jogador que em determinados momentos sobe um pouco menos ao ataque, mas tem posicionamento defensivo um pouco mais forte do que o Marcos (Rocha). Para determinadas situações, o Marcos vai ficar mais à vontade para jogar. Para outras, será o Mayke”, destacou Felipão.

Todavia, os números desmentem o técnico Felipão. Segundo números do Footstats, Marcos Rocha é o vice-líder de desarmes do Campeonato Brasileiro: são 92 em 18 jogos, com taxa de 77,2% de acerto. Os números de Mayke mostram 28 em 10 confrontos. O palmeirense só perde para Sander, do Sport.

Em BH

Marcos Rocha fez falta ao time do Atlético. Desde sua saída, nenhum jogador se firmou como titular. O primeiro a ganhar chances foi Patric, no entanto, ele não conta com prestigio dos torcedores. Emerson, jovem contratado para a posição, passou a ganhar oportunidades e é o atual dono da posição. Mas o garoto também oscila.