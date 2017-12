Igreja e contrato: entenda o motivo de Ricardo Oliveira escolher o Atlético-MG

Apesar de desfrutar de seus 37 anos, idade avançada para qualquer jogador, sobretudo para um centroavante, Ricardo Oliveira ainda tem suas qualidades. É um jogador que tem boa capacidade técnica e sabe fazer gols. Com sua saída confirmada do Santos, vários clubes ligaram seus alertas para um contato com o avante. A proposta do Galo chamou mais atenção.

Não é novidade para ninguém que Ricardo Oliveira segue a doutrina evangélica. A Gazeta Esportiva apurou que esse foi um diferencial para o jogador decidir por jogar em Belo Horizonte. Uma igreja na região da Pampulha, a poucos quilômetros do Mineirão, é um dos “points” dos boleiros evangélicos mineiros – o principal deles o goleiro Fábio.

Além das questões particulares, com apoio da família, o contrato oferecido pelo Galo também chamou atenção. Ricardo Oliveira terá no Atlético a tranquilidade de duas temporadas para fechar sua vitoriosa carreira. O clube mineiro dará ao jogador um salário interessante, menor do que ganhava no Peixe, entretanto, satisfatório para os atuais padrões.

Pelo ladro atleticano, o acerto é considerado bom. Foi, alias, um pedido do técnico Oswaldo Oliveira. Ricardo está na prateleira de cima do futebol nacional, conta com boa mobilidade e disposição técnica. Será o substituto à altura do atacante Fred que está a caminho do Flamengo.

Além disso, o acerto vai proporcionar ao Galo a tranquilidade de economizar dinheiro. Os vencimentos de Fred são altos e chegariam a marca de R$ 1 milhão por mês. Com isso, a expectativa alvinegra é deixar de gastar cerca de R$ 650 mil ao mês.